Полузащитник ЦСКА Бистрович продолжит карьеру в «Лечче» на правах аренды

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Итальянский футбольный клуб «Лечче» объявил о переходе полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича.
Полузащитник ЦСКА Бистрович продолжит карьеру в «Лечче» на правах аренды
  • AP

Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Уточняется, что футболист взят в аренду с возможностью выкупа.

В сезоне-2021/22 хорватский полузащитник провёл восемь матчей за ЦСКА, в которых забил два мяча, затем перешёл в аренду в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк», где отметился тремя результативными передачами и одним забитым мячом в 20 матчах.

Ранее в ЦСКА остались недовольны продажами абонементов на сезон-2022/23 РПЛ.

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