Полузащитник ЦСКА Бистрович продолжит карьеру в «Лечче» на правах аренды
- AP
Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Уточняется, что футболист взят в аренду с возможностью выкупа.
В сезоне-2021/22 хорватский полузащитник провёл восемь матчей за ЦСКА, в которых забил два мяча, затем перешёл в аренду в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк», где отметился тремя результативными передачами и одним забитым мячом в 20 матчах.
Ранее в ЦСКА остались недовольны продажами абонементов на сезон-2022/23 РПЛ.