Газзаев оценил выступление ЦСКА в начале сезона РПЛ

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил выступление клуба в начале сезона чемпионата России.
Газзаев оценил выступление ЦСКА в начале сезона РПЛ
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«ЦСКА по первым двум турам произвёл очень хорошее впечатление. Показали хорошие командные действия, функциональную подготовку и качественную игру в индивидуальных позициях», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что у игроков есть желание побеждать. По его словам, важно, что у ЦСКА есть чёткая установка на результат.

В сезоне-2022/23 РПЛ после результатов второго тура лидирующую позицию в таблице занимает ЦСКА (шесть очков). «Спартак» и «Зенит» делят второе и третье места (по четыре очка).

Ранее агент Кучаева рассказал о состоянии футболиста после матча с «Сочи».

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