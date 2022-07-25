Газзаев оценил выступление ЦСКА в начале сезона РПЛ
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«ЦСКА по первым двум турам произвёл очень хорошее впечатление. Показали хорошие командные действия, функциональную подготовку и качественную игру в индивидуальных позициях», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что у игроков есть желание побеждать. По его словам, важно, что у ЦСКА есть чёткая установка на результат.
В сезоне-2022/23 РПЛ после результатов второго тура лидирующую позицию в таблице занимает ЦСКА (шесть очков). «Спартак» и «Зенит» делят второе и третье места (по четыре очка).
Ранее агент Кучаева рассказал о состоянии футболиста после матча с «Сочи».