Агент Кучаева рассказал о состоянии футболиста после матча с «Сочи»
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«У него сильный ушиб, ничего серьёзного. К следующей игре Костя будет готов», — цитирует Клюева ТАСС.
Кучаев вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 76-й минуте игры.
ЦСКА обыграл «Сочи» в матче второго тура чемпионата России по футболу со счётом 3:0. Команда Федотова одержала вторую победу кряду в РПЛ со старта сезона.
ЦСКА в третьем туре 31 июля на выезде сыграет с «Пари НН».
Ранее защитник ЦСКА Милан Гайич прокомментировал победу над «Сочи» в матче второго тура РПЛ.