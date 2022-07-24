Гайич: честно говоря, ЦСКА ещё не показывает своего максимума

Защитник ЦСКА Милан Гайич прокомментировал победу над «Сочи» в матче второго тура РПЛ.

«Игра была тяжёлой, но счёт не отражает этого. Честно говоря, ЦСКА не показывает своего максимума. Но мы продемонстрировали командный дух, единство и инстинкт убийцы — использовали почти каждый свой момент и победили со счетом 3:0», — цитирует Гайича ТАСС.

Он также подчеркнул, что удивился, когда голкипер Игорь Акинфеев сделал результативную передачу. По его словам, это был важный момент матча.

Армейский клуб переиграл «Сочи» в матче второго тура чемпионата России по футболу со счётом 3:0. Команда Федотова одержала вторую победу кряду в РПЛ со старта сезона.

ЦСКА в третьем туре 31 июля на выезде сыграет с «Пари НН».

Ранее бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о матче столичного клуба с «Сочи» в рамках второго тура чемпионата России.