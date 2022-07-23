Алдонин: не стал бы распевать хвалебные оды ЦСКА
- РИА Новости
«Не стал бы распевать хвалебные оды ЦСКА и говорить, что команда будет реальным претендентом на золото. Очень показательным будет матч с «Зенитом», — цитирует Алдонина Metaratings.
Он также отметил активную и мобильную игру Хорхе Карраскаля и Игоря Акинфеева. По его словам, голкипер красно-синих находится в отличной форме.
Армейский клуб переиграл «Сочи» в матче второго тура чемпионата России по футболу со счётом 3:0. Команда Федотова одержала вторую победу кряду в Российской премьер-лиге (РПЛ) со старта сезона.
ЦСКА в третьем туре 31 июля на выезде сыграет с «Пари НН».
Ранее главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о поражении команды в матче с ЦСКА.