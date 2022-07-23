Точилин — о поражении «Сочи» от ЦСКА: тяжело комментировать подобные игры с таким счётом

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о поражении команды в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Тяжело комментировать такие игры с таким счётом. Нам надо это принять, сделать выводы, в следующем матче надо реабилитироваться. Хотя в первом тайме была равная игра, они момент забили — мы нет. Второй гол решил эту игру», — цитирует Точилина «Чемпионат».

Игра, которая прошла на поле «ВЭБ Арены», завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Владимира Федотова.

Мячи забили Хесус Медина (36-я, 91-я минуты), Хорхе Карраскаль (56-я). Голевой пас 24-летнему колумбийскому полузащитнику отдал голкипер армейцев Игорь Акинфеев. ЦСКА одержал вторую победу кряду со старта чемпионата России.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов оценил игру голкипера Игоря Акинфеева в матче второго тура чемпионата России по футболу с «Сочи».