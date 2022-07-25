Боец Мокаев: вернусь в клетку через 12 недель в Абу-Даби

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Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев уверен, что до конца года проведёт еще один поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Боец Мокаев: вернусь в клетку через 12 недель в Абу-Даби
  • Gettyimages.ru
  • © Kieran Cleeves - PA Images

«Мне 21 год, мой рекорд среди любителей — 23:0, среди профессионалов — 8:0, в UFC — 2:0. Я ни разу не проиграл и раунда. Я знаю, что мои фанаты будут со мной при любой ситуации, будь то решающий бой или поражение! Я вернусь в клетку через 12 недель в Абу-Даби», — написал Мокаев в социальных сетях.

23 июля Мокаев одержал победу над американцем Чарльзом Джонсоном единогласным решением судей по итогам трёх раундов.

На счету Мокаева восемь побед в MMA без поражений. Джонсон потерпел третье поражение при 11 победах.

Ранее в UFC официально анонсировали поединок между Чимаевым и Диазом.

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