Боец Мокаев: вернусь в клетку через 12 недель в Абу-Даби

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев уверен, что до конца года проведёт еще один поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Мне 21 год, мой рекорд среди любителей — 23:0, среди профессионалов — 8:0, в UFC — 2:0. Я ни разу не проиграл и раунда. Я знаю, что мои фанаты будут со мной при любой ситуации, будь то решающий бой или поражение! Я вернусь в клетку через 12 недель в Абу-Даби», — написал Мокаев в социальных сетях.

23 июля Мокаев одержал победу над американцем Чарльзом Джонсоном единогласным решением судей по итогам трёх раундов.

На счету Мокаева восемь побед в MMA без поражений. Джонсон потерпел третье поражение при 11 победах.

Ранее в UFC официально анонсировали поединок между Чимаевым и Диазом.