«Ахмат» одержал волевую победу над «Факелом» в матче РПЛ

Грозненский «Ахмат» на своём поле переиграл воронежский «Факел» в матче второго тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Ахмат Арена», завершилась со счетом 2:1.

В составе «Ахмата» мячи забили Владимир Ильин (37-я минута), Гамид Агаларов (64-я). У «Факела» отличился Максим Максимов (27-я).

«Ахмат» в первом туре сыграл вничью с московским «Спартаком» (1:1), «Факел» набрал одно очко в игре с «Краснодаром» (2:2).

Ранее агент Павел Банатин, представляющий интересы Дмитрия Баринова, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Валенсии».