«Ахмат» одержал волевую победу над «Факелом» в матче РПЛ
- РИА Новости
Игра, которая прошла на поле стадиона «Ахмат Арена», завершилась со счетом 2:1.
В составе «Ахмата» мячи забили Владимир Ильин (37-я минута), Гамид Агаларов (64-я). У «Факела» отличился Максим Максимов (27-я).
«Ахмат» в первом туре сыграл вничью с московским «Спартаком» (1:1), «Факел» набрал одно очко в игре с «Краснодаром» (2:2).
Ранее агент Павел Банатин, представляющий интересы Дмитрия Баринова, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Валенсии».