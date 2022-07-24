Вингегор стал победителем «Тур де Франс» — 2022

Датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma одержал победу в веломногодневке «Тур де Франс».

Велогонщик из Дании вышел на первое место в общем зачёте на 11-м этапе и до конца гонки не упускал лидерства.

Второе место занял словенец Талей Погачар из UAE Team Emirates. Третье — британец Герайнт Томас из Ineos Grenadiers.

Российский гонщик BORA-Hansgrohe Александр Власов стал пятым в общем зачёте.

Победу на 21-м этапе «Тур де Франс» одержал бельгиец Яспер Филипсен из Alpecin-Fenix.

Ранее сообщалось, что российская велогонщица Тамара Дронова из команды Roland Cogeas Edelweiss Squad показала девятое время на стартовом этапе первой в истории женской веломногодневки «Тур де Франс».