Вингегор стал победителем «Тур де Франс» — 2022

Короткая ссылка
Датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma одержал победу в веломногодневке «Тур де Франс».
Вингегор стал победителем «Тур де Франс» — 2022
  • AFP

Велогонщик из Дании вышел на первое место в общем зачёте на 11-м этапе и до конца гонки не упускал лидерства.

Второе место занял словенец Талей Погачар из UAE Team Emirates. Третье — британец Герайнт Томас из Ineos Grenadiers.

Российский гонщик BORA-Hansgrohe Александр Власов стал пятым в общем зачёте.

Победу на 21-м этапе «Тур де Франс» одержал бельгиец Яспер Филипсен из Alpecin-Fenix.

Ранее сообщалось, что российская велогонщица Тамара Дронова из команды Roland Cogeas Edelweiss Squad показала девятое время на стартовом этапе первой в истории женской веломногодневки «Тур де Франс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить