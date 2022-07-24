Галактионов — о матче с «Химками»: до первого пропущенного мяча игра давалась

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов высказался о разгромном поражении от подмосковных «Химок» в матче второго тура чемпионата России по футболу.

«До первого пропущенного мяча игра давалась. У нас были хорошие моменты. При счёте 0:0 могли забить Берковский и Кротов. К сожалению, пропустили гол из ничего, пытались перестроиться, раскрылись, получили ответные атаки», — цитирует Галактионова пресс-служба команды из Нижнего Новгорода.

Он назвал неудовлетворительным результат матча с «Химками».

«Надо проанализировать эту игру, сделать выводы и готовиться к домашнему матчу с ЦСКА», — заключил Галактионов.

«Химки» на своём поле разгромили «Пари НН» со счётом 3:0. На 62-й минуте счёт открыл нападающий подмосковного клуба Александр Руденко. На 80-й полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов удвоил преимущество. На 89-й минуте довёл счёт до крупного форвард Александр Долгов.

Ранее главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал результат игры с «Пари НН».