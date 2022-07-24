Галактионов — о матче с «Химками»: до первого пропущенного мяча игра давалась

Короткая ссылка
Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов высказался о разгромном поражении от подмосковных «Химок» в матче второго тура чемпионата России по футболу.
Галактионов — о матче с «Химками»: до первого пропущенного мяча игра давалась
  • Gettyimages.ru

«До первого пропущенного мяча игра давалась. У нас были хорошие моменты. При счёте 0:0 могли забить Берковский и Кротов. К сожалению, пропустили гол из ничего, пытались перестроиться, раскрылись, получили ответные атаки», — цитирует Галактионова пресс-служба команды из Нижнего Новгорода.

Он назвал неудовлетворительным результат матча с «Химками».

«Надо проанализировать эту игру, сделать выводы и готовиться к домашнему матчу с ЦСКА», — заключил Галактионов.

«Химки» на своём поле разгромили «Пари НН» со счётом 3:0. На 62-й минуте счёт открыл нападающий подмосковного клуба Александр Руденко. На 80-й полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов удвоил преимущество. На 89-й минуте довёл счёт до крупного форвард Александр Долгов.

Ранее главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал результат игры с «Пари НН».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить