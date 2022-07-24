В «Химках» объяснили, почему Давыдов до сих пор не дебютировал за клуб

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, почему нападающий Денис Давыдов не появился на поле в матче второго тура РПЛ с «Пари НН».

«У Дениса всё нормально, он готовится, тренируется. Это было решение тренера. В ближайшее время Денис выйдет на поле», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

14 июля «Химки» объявили о подписании контракта с бывшим нападающим «Спартака» Давыдовым.

В сезоне-2021/22 футболист выступал за футбольный клуб «Знамя» из Второй лиги. В 21 матче футболист забил девять мячей и отдал пять результативных передач.

Встреча между «Химками» и «Пари НН» прошла в Москве на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 3:0.

На 62-й минуте счёт открыл нападающий подмосковного клуба Александр Руденко. На 80-й полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов удвоил преимущество. На 89-й минуте довёл счёт до крупного форвард Александр Долгов.

Ранее в «Химках» объявили о расторжении контракта с Лоуренсом.