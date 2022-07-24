Ферстаппен выиграл Гран-при Франции «Формулы-1»

Короткая ссылка
Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен из Голландии одержал победу в Гран-при Франции «Формулы-1».
Ферстаппен выиграл Гран-при Франции «Формулы-1»
  • AP

Вторым финишировал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes, третьим — его соотечественник и партнёр по команде Джордж Расселл.

12-й этап чемпионата мира прошёл на автодроме «Поль Рикар». 

Следующий этап состоится в Венгрии с 29 по 31 июля. 

Стартовавший с первой позиции и лидировавший в гонке монегаск Шарль Леклер из команды Ferrari на 18-м круге потерял управление на одном из поворотов и вылетел в отбойники.

Ранее сообщалось, что Леклер стал победителем квалификации Гран-при Франции «Формулы-1».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить