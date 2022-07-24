Ферстаппен выиграл Гран-при Франции «Формулы-1»

Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен из Голландии одержал победу в Гран-при Франции «Формулы-1».

Вторым финишировал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes, третьим — его соотечественник и партнёр по команде Джордж Расселл.

12-й этап чемпионата мира прошёл на автодроме «Поль Рикар».

Следующий этап состоится в Венгрии с 29 по 31 июля.

Стартовавший с первой позиции и лидировавший в гонке монегаск Шарль Леклер из команды Ferrari на 18-м круге потерял управление на одном из поворотов и вылетел в отбойники.

Ранее сообщалось, что Леклер стал победителем квалификации Гран-при Франции «Формулы-1».