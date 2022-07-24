Петржела считает, что «Зенит» станет чемпионом России

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что чемпионом России по итогам сезона-2022/23 станет санкт-петербургский клуб.

«Нет, ни в каком случае ни ЦСКА, ни «Спартак» не смогут выиграть чемпионат России. Это только начало. «Зенит» будет чемпионом. Я уверен, что в конечном итоге так и будет», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

Напомним, что сине-бело-голубые стали чемпионами России в сезоне-2021/22. Петербургский клуб разгромил красно-белых и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России.

В сезоне-2022/23 РПЛ после результатов второго тура лидирующую позицию в таблице занимает ЦСКА (шесть очков). «Спартак» и «Зенит» делят второе и третье места (по четыре очка).

Ранее Петржела рассказал о проблемах в командах, где много легионеров из одной страны.