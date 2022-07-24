Маккэнн заявила о желании провести поединок с Антониной Шевченко

Представительница смешанных единоборств Молли Маккэнн заявила, что следующий поединок хочет провести с Антониной Шевченко.

«Я никогда никого не вызываю, но если говорить о наследии, престиже и чести, то лучшая в этом — это Валентина Шевченко. Готова ли я к Валентине? Нет. Готова ли я к Антонине? Давайте посмотрим. Я верю в то, что побью её», — заявила Маккэнн на пресс-конференции после UFC Fight Night 208.

На счету Шевченко десять побед (три из которых нокаутом) и четыре поражения. 9 июля на турнире UFC on ESPN она одержала победу за три раунда над Кортни Кейси раздельным решением судей.

Маккэнн одержала победу в 13 поединках и проиграла в четырёх. 23 июля она нокаутировала Ханну Голди на UFC Fight Night 208.

Ранее британский боец тяжёлой весовой категории Том Аспинэлл потерпел поражение в главном поединке с американцем Кёртисом Блэйдсом на турнире UFC Fight Night 208 в Лондоне.