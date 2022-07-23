Кадыров отреагировал на нокаут в исполнении Дудаева на АСА 141

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал победу россиянина Абдул-Рахмана Дудаева над бразильцем Джоном Тейшейрой в поединке на турнире ACA 141.
Кадыров отреагировал на нокаут в исполнении Дудаева на АСА 141
  • РИА Новости

«В городе Сочи состоялся грандиозный вечер единоборств АСА 141. Особо хочется отметить бой Дудаева в основном карде. Абдул-Рахман с блеском нокаутировал оппонента, бразильского бойца Джона Тейшейру, на 43-й секунде первого раунда. Наши бойцы показали бескомпромиссные, зрелищные и захватывающие поединки», — написал Кадыров в социальных сетях.

Он также отметил поединки представителей Республиканского спортивного клуба «Ахмат» Мехди Байдулаева, Юнуса Евлоева, Хусейна Кушагова и Алихана Сулейманова, которые «показали зрелищные бои».

Дудаев выиграл третий бой в 2022 году. 

Сулейманов в главном поединке вечера за временный пояс в полулёгком весе победил Фелипе Фроеса из Бразилии.

Ранее организаторы АСА остановили бой между Баговым и Магомедовым из-за пассивности обоих спортсменов.



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