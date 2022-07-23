Ферстаппен выиграл третью практику Гран-при Франции
- AP
Действующий чемпион мира показал лучшее время дня — 1 минута 32,272 секунды.
На втором и третьем местах расположились пилоты Ferrari испанец Карлос Сайнс (+0,354) и монегаск Шарль Леклер (+0,637).
Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из Mercedes показал четвёртое время (+0,983).
12-й этап «Формулы-1» текущего сезона проходит на автодроме имени Поля Рикара в Ле-Кастелле.
Ранее сообщалось, что Сайнс показал лучшее время во второй практике Гран-при Франции.