Прохоров назвал бессмысленным продление контрактов «Зенита» с бразильцами

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Футбольный агент Артём Прохоров высказался о продлении контрактов петербургского «Зенита» с бразильскими легионерами.
Прохоров назвал бессмысленным продление контрактов «Зенита» с бразильцами
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«Бразильцы «Зенита» — это формат «Челси» и ПСЖ. Мы отстранены от еврокубков, и я не вижу смысла разбрасываться такими деньгами. «Зенит» может добиваться побед в чемпионате и без таких футболистов. Прикрутил «Зенит» их к себе таким образом, чтобы потом выгодно продать. Я не понимаю, зачем платить такие деньги бразильцам, когда мы не играем в еврокубках», — цитирует Прохорова РИА Новости.

По его мнению, в Российской премьер-лиге (РПЛ) только «Зенит» и московский «Спартак» могут позволить себе большие трансферы.

«Думаю, другие наши клубы даже не расстроились и не удивились, потому что все уже привыкли», — заключил Прохоров.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Малком и Клаудиньо могут уйти только в клуб высшей категории. По его словам, игроки будут делать всё для достижения побед «Зенита».

Малком выступает за сине-бело-голубых с 2019 года. Он провёл за команду в общей сложности 75 матчей, забил 16 мячей и отдал 15 результативных передач. Клаудиньо перешёл в санкт-петербургский клуб прошлым летом: на его счету 31 игра, десять голов и пять ассистов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» объявил о продлении контрактов с бразильцами Клаудиньо и Малкомом.

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