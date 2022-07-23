Гребнев назвал фаворита боя между Крыловым и Густафссоном

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев поделился мнением о бое между россиянином Никитой Крыловым и шведом Александром Густафссоном.

«Сложно назвать явного фаворита. На мой взгляд, Крылов может победить за счёт молодости, огня. Технически он не превосходит Густафссона ни в чём. Быть может получше бьёт ногами. Но на руках Александер лучше. Он до сих пор один из сильнейших боксёров в полутяжёлом весе. Бой не простой, но отдаю предпочтение Никите. Надёжнее будет попытаться прижимать Густафссона. Крылов может биться с ним в стойке, потому что он ударник, но выгоднее будет клинчевать у сетки. Не думаю, что Никита сможет перевести его. Как мне кажется, он не настолько сильный борец, чтобы удерживать Александра на земле», — сказал Гребнев в интервью RT.

Ранее Гребнев высказался о Хабибе Нурмагомедове.