Гребнев назвал фаворита боя между Крыловым и Густафссоном

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Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев поделился мнением о бое между россиянином Никитой Крыловым и шведом Александром Густафссоном.
Гребнев назвал фаворита боя между Крыловым и Густафссоном
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«Сложно назвать явного фаворита. На мой взгляд, Крылов может победить за счёт молодости, огня. Технически он не превосходит Густафссона ни в чём. Быть может получше бьёт ногами. Но на руках Александер лучше. Он до сих пор один из сильнейших боксёров в полутяжёлом весе. Бой не простой, но отдаю предпочтение Никите. Надёжнее будет попытаться прижимать Густафссона. Крылов может биться с ним в стойке, потому что он ударник, но выгоднее будет клинчевать у сетки. Не думаю, что Никита сможет перевести его. Как мне кажется, он не настолько сильный борец, чтобы удерживать Александра на земле», — сказал Гребнев в интервью RT.

Ранее Гребнев высказался о Хабибе Нурмагомедове.

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