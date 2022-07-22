Тарпищев: у российских теннисистов идёт подготовка к сезону на харде

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что российские теннисисты на турнире в Гамбурге проходят подготовительный период к предстоящему сезону на харде.
Тарпищев: у российских теннисистов идёт подготовка к сезону на харде
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«На грунте особая игра, особая тактика, особое мышление, выносливость. У нас вообще сейчас идёт подготовительный период к харду в силу того, что мы не выступали на Уимблдоне. Нормально выступают сейчас наши на грунте, проделывают необходимую физическую работу. Рублёв находится в тонусе», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

Он также подчеркнул, что с Хачановым тяжело играть, когда у теннисиста идёт подача. По его словам, главное на данный момент — подготовиться к предстоящей части сезона.

26-летний теннисист из Москвы в матче второго круга переиграл в двух сетах Фабио Фоньини со счётом 6:3, 7:5. Игра продолжалась 1 час 43 минуты.

Следующим соперником Хачанова станет победитель матча между испанцем Карлосом Алькарасом (первый номер посева) и Филипом Краиновичем из Сербии.

Рублёв в матче второго круга потерпел поражение от аргентинца Франсиско Серундоло в двух сетах со счётом 4:6, 2:6. Игра продолжалась 1 час 32 минуты.

Ранее Карацев уступил Серундоло в четвертьфинале теннисного турнира в Гамбурге.

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