ISU может разрешить проведение соревнований по конькобежному спорту и шорт-треку в России

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Международный союз конькобежцев (ISU) может разрешить проведение соревнований по конькобежному спорту и шорт-треку в России и Белоруссии.
ISU может разрешить проведение соревнований по конькобежному спорту и шорт-треку в России
  • AFP
  • © Vincent Jannink / ANP

Как сообщается на официальном сайте организации, проведение соревнований возможно в случае отмены отстранения россиян и белорусов от международных турниров.

7 июня конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган поделился мнением, когда российские спортсмены вернутся на международные соревнования.

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