Globo Esporte: ЦСКА заблокировал переход Фернандеса в «Сантос»

Короткая ссылка
Московский ЦСКА не позволил защитнику Марио Фернандесу перейти в «Сантос».
Globo Esporte: ЦСКА заблокировал переход Фернандеса в «Сантос»
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Как сообщает Globo Esporte, бразильский клуб продвинулся в переговорах с 31-летним футболистом, и тот захотел подписать контракт с «Сантосом», однако красно-синие заблокировали переход, потому что Фернандесу нужно было расторгнуть соглашение с московским клубом.

Отмечается, что «Сантос» прекратил переговоры по защитнику.

Напомним, что 31-летний спортсмен приостановил контракт с ЦСКА. Он присоединился к московскому клубу в 2012 году, перейдя из «Гремио». В настоящий момент футболист находится в Бразилии.

Ранее Жорже Машаду, агент Фернандеса, опроверг информацию, что клиент согласовал контракт с «Сантосом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить