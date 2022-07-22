Globo Esporte: ЦСКА заблокировал переход Фернандеса в «Сантос»

Московский ЦСКА не позволил защитнику Марио Фернандесу перейти в «Сантос».

Как сообщает Globo Esporte, бразильский клуб продвинулся в переговорах с 31-летним футболистом, и тот захотел подписать контракт с «Сантосом», однако красно-синие заблокировали переход, потому что Фернандесу нужно было расторгнуть соглашение с московским клубом.

Отмечается, что «Сантос» прекратил переговоры по защитнику.

Напомним, что 31-летний спортсмен приостановил контракт с ЦСКА. Он присоединился к московскому клубу в 2012 году, перейдя из «Гремио». В настоящий момент футболист находится в Бразилии.

Ранее Жорже Машаду, агент Фернандеса, опроверг информацию, что клиент согласовал контракт с «Сантосом».