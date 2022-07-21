Тухугов проведёт следующий бой в UFC 22 октября

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, когда российский боец смешанных единоборств (ММА) Зубайра Тухугов проведёт ближайший поединок.
Тухугов проведёт следующий бой в UFC 22 октября
  • РИА Новости

«Тухугов получил контракт на бой, UFC 280, Абу-Даби, 22 октября», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Поединок должен был состояться 6 августа в Лас-Вегасе, однако из-за проблемы с получением американской визы Тухуговым был отменён.

31-летний боец 30 октября 2021 года победил Рикардо Рамоса из Бразилии по итогам трёх раундов в бою на турнире UFC 267 в Абу-Даби. На его счету 20 побед и пять поражений.

Ранее Рашид Магомедов объяснил, почему его считают одним из самых скромных бойцов в MMA.

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