Вингегор выиграл 18-й этап «Тур де Франс»
- AP
- © Daniel Cole
Представитель Дании преодолел дистанцию 143,5 км за 3 часа 59 минут 50 секунд.
Второе место занял действующий чемпион словенец Тадей Погачар (+1.04) из UAE Team Emirates, третье — бельгиец Ваут ван Арт из Jumbo-Visma (+2.10).
Российский велогонщик Bora-Hansgrohe Александр Власов (+4.04) финишировал девятым.
Вингегор лидирует в общем зачёте гонки. Далее расположились Погачар (+3.26) и британец Герайнт Томас из Ineos Grenadiers (+8.00). Власов занимает седьмое место (+14.10).
Ранее сообщалось, что десятый этап «Тур де Франс» был прерван из-за экоактивистов с дымовыми шашками.