Вингегор выиграл 18-й этап «Тур де Франс»

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Датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma стал победителем 18-го этапа многодневной велогонки «Тур де Франс».
Вингегор выиграл 18-й этап «Тур де Франс»
  • AP
  • © Daniel Cole

Представитель Дании преодолел дистанцию 143,5 км за 3 часа 59 минут 50 секунд.

Второе место занял действующий чемпион словенец Тадей Погачар (+1.04) из UAE Team Emirates, третье — бельгиец Ваут ван Арт из Jumbo-Visma (+2.10).

Российский велогонщик Bora-Hansgrohe Александр Власов (+4.04) финишировал девятым.

Вингегор лидирует в общем зачёте гонки. Далее расположились Погачар (+3.26) и британец Герайнт Томас из Ineos Grenadiers (+8.00). Власов занимает седьмое место (+14.10).

Ранее сообщалось, что десятый этап «Тур де Франс» был прерван из-за экоактивистов с дымовыми шашками.

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