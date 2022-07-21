Вингегор выиграл 18-й этап «Тур де Франс»

Датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma стал победителем 18-го этапа многодневной велогонки «Тур де Франс».

Представитель Дании преодолел дистанцию 143,5 км за 3 часа 59 минут 50 секунд.

Второе место занял действующий чемпион словенец Тадей Погачар (+1.04) из UAE Team Emirates, третье — бельгиец Ваут ван Арт из Jumbo-Visma (+2.10).

Российский велогонщик Bora-Hansgrohe Александр Власов (+4.04) финишировал девятым.

Вингегор лидирует в общем зачёте гонки. Далее расположились Погачар (+3.26) и британец Герайнт Томас из Ineos Grenadiers (+8.00). Власов занимает седьмое место (+14.10).

Ранее сообщалось, что десятый этап «Тур де Франс» был прерван из-за экоактивистов с дымовыми шашками.