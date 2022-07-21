В ISU утвердили перенос этапа серии Гран-при по фигурному катанию из Китая в Шеффилд

В Международном союзе конькобежцев (ISU) утвердили перенос этапа серии Гран-при по фигурному катанию из Китая в британский Шеффилд.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В апреле ISU отменил российский этап Гран-при. Китай не сможет принять соревнования из-за антикоронавирусных ограничений.

11 июля стало известно, что финский Эспоо и английский Шеффилд примут этапы Гран-при по фигурному катанию вместо России и Китая в сезоне-2022/23.

Этап в Шеффилде пройдёт 11—13 ноября, а в Эспоо — 25—27 ноября.

Ранее двукратный олимпийский чемпион в одиночном фигурном катании Юдзуру Ханю объявил о завершении спортивной карьеры.