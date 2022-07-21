Рублёв не смог выйти в 1/4 финала теннисного турнира в Гамбурге

Россиянин Андрей Рублёв не смог пробиться в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гамбурге (Германия).

24-летний теннисист из Москвы, посеянный под вторым номером, в матче второго круга потерпел поражение от аргентинца Франсиско Черундоло в двух сетах со счётом 4:6, 2:6. Игра продолжалась 1 час 32 минуты.

Следующим соперником Черундоло станет россиянин Аслан Карацев.

Призовой фонд турнира составляет €1,7 млн.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа на турнире категории ATP 500 в Гамбурге.