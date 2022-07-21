Рублёв не смог выйти в 1/4 финала теннисного турнира в Гамбурге

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Россиянин Андрей Рублёв не смог пробиться в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гамбурге (Германия).
Рублёв не смог выйти в 1/4 финала теннисного турнира в Гамбурге
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

24-летний теннисист из Москвы, посеянный под вторым номером, в матче второго круга потерпел поражение от аргентинца Франсиско Черундоло в двух сетах со счётом 4:6, 2:6. Игра продолжалась 1 час 32 минуты.

Следующим соперником Черундоло станет россиянин Аслан Карацев.

Призовой фонд турнира составляет €1,7 млн.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа на турнире категории ATP 500 в Гамбурге.

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