Рублёв не смог выйти в 1/4 финала теннисного турнира в Гамбурге
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24-летний теннисист из Москвы, посеянный под вторым номером, в матче второго круга потерпел поражение от аргентинца Франсиско Черундоло в двух сетах со счётом 4:6, 2:6. Игра продолжалась 1 час 32 минуты.
Следующим соперником Черундоло станет россиянин Аслан Карацев.
Призовой фонд турнира составляет €1,7 млн.
Ранее сообщалось, что Карен Хачанов обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа на турнире категории ATP 500 в Гамбурге.