Экс-боец UFC Магомедов признался, что устал от MMA

Российский боец Рашид Магомедов высказался об усталости от тренировок и поединков.

«Усталость от тренировок, поединков, весогонки — всё это даёт о себе знать. Раньше такого не было. В былые времена мог час отдохнуть и снова пахать в зале. Сейчас же позанимаешься, устанешь, а утром встать не можешь. Чтобы восстановиться, иногда приходится брать небольшую паузу», — заявил Магомедов в интервью RT.

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