Александр Емельяненко рассказал об отношениях с братом

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своих отношениях со старшим братом Фёдором.

«С братом Фёдором давно общался. Мы заняли позицию оба, что нам друг без друга лучше, нежели чем вместе, он это озвучивал и говорил. То, что он скучает, что он жалеет, что всё так произошло, — это всё для красного словца, для вас, чтобы не выглядеть плохим», — приводит слова Емельяненко TOFIGHT.RU.

Он также рассказал, что когда в прошлый раз позвонил брату, то у Фёдора началась истерика. По его словам, после этого случая он решил больше его не беспокоить.

«Мы нигде не пересекаемся. Если вдруг будет ему тяжело, туго, плохо, конечно, я ему приду на помощь», — добавил Емельяненко.

Напомним, что разрыв отношений между братьями произошёл в 2014 году, потому что Фёдору не нравился образ жизни Александра, который сидел в тюрьме за изнасилования, а также задерживался полицией за вождение в нетрезвом виде и дебоши.

Александр следующий поединок проведёт с Дациком в рамках турнира на Hardcore Boxing в сентябре.

Последний поединок Александра Емельяненко провёл 24 февраля — тогда он на голых кулаках победил Джеффа Монсона. В MMA на счету Александра 28 побед, девять поражений и одна ничья. На боксёрском ринге он провёл два боя: в одном выиграл и один свёл вничью.

Ранее лечащий врач Александра Емельяненко рассказал о промежуточных результатах лечения спортсмена от алкогольной зависимости.