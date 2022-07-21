Джеруто принесла Казахстану первую в истории золотую медаль на ЧМ по лёгкой атлетике

Бегунья Нора Джеруто принесла Казахстану первое в истории золото чемпионата мира по лёгкой атлетике.

Джеруто выиграла в беге с препятствиями на 3 тыс. м с результатом 8 минут 53,02 секунды, что является новым рекордом чемпионатов мира.

Второе место с национальным рекордом заняла эфиопка Веркуха Гетачью (8:54,61), третьей с личным рекордом стала её соотечественница Мекидес Абебе (8:56,08).

До этого лучшим результатом Казахстана было второе место на чемпионатах мира и пять медалей: две серебряные и три бронзовые.

Соревнования закончатся 24 июля.

World Athletics 1 марта запретила спортсменам из России и Белоруссии выступать на соревнованиях, проходящих под её эгидой.

При этом Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) с 2015 года лишена членства в международной федерации. По этой причине российские легкоатлеты могли выступать только в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио Анжелика Сидорова выиграла чемпионат Москвы в прыжках с шестом.