Черчесов высказался о поражении «Ференцвароша» в квалификации ЛЧ

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Слованом».

«К сожалению, матч протекает не всегда так, как мы этого хотим. Но я могу быть доволен игрой команды, кроме пяти минут. Этот матч не удался, надеюсь, что всё изменится на следующей неделе», — цитирует Черчесова Nemzeti Sport.

Он также подчеркнул, что футболисты потеряли концентрацию после того, как соперник сравнял счёт. По его словам, его задачей является, как можно лучше подготовить команду к ответному матчу.

Встреча прошла в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» и завершилась вничью со счётом 1:2.

В составе «Ференцвароша» на 70-й минуте мяч забил Кристоффер Закариассен. На 81-й минуте Гурам Кашия сравнял счёт, а спустя пять минут Тигран Барсегян удвоил преимущество гостей.

Ответная встреча команд состоится 26 июля на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе.

Напомним, что главным тренером «Ференцвароша» является бывший наставник сборной России Станислав Черчесов. Он возглавил венгерский клуб в декабре 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Венгрии и победителем Кубка страны.

Ранее главный тренер «Слована» Владимир Вайсс высказался о матчах Лиги чемпионов УЕФА с «Ференцварошем»