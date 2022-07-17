Тренер «Слована» — о матчах с «Ференцварошем» в ЛЧ: просто не будет

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Главный тренер «Слована» Владимир Вайсс высказался о матчах Лиги чемпионов УЕФА с «Ференцварошем» Станислава Черчесова.
Тренер «Слована» — о матчах с «Ференцварошем» в ЛЧ: просто не будет
  • РИА Новости

«Черчесов сделал хорошую команду, набрал много новых качественных футболистов. У него во главе угла всегда дисциплина. Понятно, просто не будет. Тем более это большое дерби между странами и столицами, между Будапештом и Братиславой. Стадионы будут битком на обоих матчах», — цитирует Вайсса «Чемпионат».

При этом экс-тренер раменского «Сатурна» признался, что «Слован», возможно, пока ещё не готов к участию в Лиге чемпионов. Вайсс также дал понять, что «Ференцварош» является фаворитом предстоящего противостояния.

«Однако бывают сюрпризы. Так что поживём — увидим», — заключил 57-летний словацкий специалист.

«Ференцварош» во втором квалификационном раунде встретится со «Слованом». Первая игра пройдёт в Будапеште 20 июля. Ответная состоится в Братиславе 27 тюля.

Команда Черчесова на старте квалификационного турнира по сумме двух матчей переиграла казахстанский «Тобол» (5:1).

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что Черчесов будет работать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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