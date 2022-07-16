Петржела: следующим местом работы Черчесова будет Россия
- РИА Новости
«Сейчас Черчесов на волне успеха, но это в чемпионате Венгрии, где «Ференцварош» доминирует последние годы. Конечно, заслуга Черчесова в этом успехе есть. Но никто из руководителей топ-клубов не будет на это смотреть», — цитирует Петржелу Sport24.
Он также подчеркнул, что в Европе отношение к россиянам непростое. По его словам, ни один европейский топ-клуб не пригласит Черчесова на должность главного тренера.
«Его следующим местом работы будет российский клуб. Черчесов вернётся в Россию в статусе звезды, и тут спрос на него будет огромный», — заключил Петржела.
Черчесов возглавил венгерский клуб в декабре 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Венгрии и победителем Кубка страны.
Ранее Черчесов вывел «Ференцварош» во второй квалификационный раунд ЛЧ.