Петржела: следующим местом работы Черчесова будет Россия

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что Станислав Черчесов будет работать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Сейчас Черчесов на волне успеха, но это в чемпионате Венгрии, где «Ференцварош» доминирует последние годы. Конечно, заслуга Черчесова в этом успехе есть. Но никто из руководителей топ-клубов не будет на это смотреть», — цитирует Петржелу Sport24.

Он также подчеркнул, что в Европе отношение к россиянам непростое. По его словам, ни один европейский топ-клуб не пригласит Черчесова на должность главного тренера.

«Его следующим местом работы будет российский клуб. Черчесов вернётся в Россию в статусе звезды, и тут спрос на него будет огромный», — заключил Петржела.

Черчесов возглавил венгерский клуб в декабре 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Венгрии и победителем Кубка страны.

Ранее Черчесов вывел «Ференцварош» во второй квалификационный раунд ЛЧ.