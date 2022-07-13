Черчесов вывел «Ференцварош» во второй квалификационный раунд ЛЧ

Венгерский «Ференцварош» оформил выход во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Команда Станислава Черчесова в ответном матче первого квалификационного раунда переиграла казахстанский «Тобол» со счётом 5:1.

В составе клуба из Будапешта мячи забили Адама Траоре (4-я и 17-я минуты), Аисса Лайдуни (21-я), Форчун Бэсси (74-я, 91-я). У «Тобола» отличился Игорь Сергеев (23-я).

Первая игра закончилась вничью (0:0).

Ранее Черчесов заявил, что каждая команда Российской премьер-лиги (РПЛ) претерпит изменения в связи с возможным отъездом легионеров.