Черчесов вывел «Ференцварош» во второй квалификационный раунд ЛЧ
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Команда Станислава Черчесова в ответном матче первого квалификационного раунда переиграла казахстанский «Тобол» со счётом 5:1.
В составе клуба из Будапешта мячи забили Адама Траоре (4-я и 17-я минуты), Аисса Лайдуни (21-я), Форчун Бэсси (74-я, 91-я). У «Тобола» отличился Игорь Сергеев (23-я).
Первая игра закончилась вничью (0:0).
Ранее Черчесов заявил, что каждая команда Российской премьер-лиги (РПЛ) претерпит изменения в связи с возможным отъездом легионеров.