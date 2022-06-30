Черчесов: российским футбольным клубам будет сложно заменить легионеров

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Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов считает, что каждая команда Российской премьер-лиги (РПЛ) претерпит изменения в связи с возможным отъездом легионеров.
Черчесов: российским футбольным клубам будет сложно заменить легионеров
  • РИА Новости

«Очень многое будет зависеть от того, кто как войдёт в сезон, кто какие цели на него ставит. Правда, некоторые легионеры покидают РПЛ, а заменить их не так просто из-за отсутствия еврокубков», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, тренеры начнут по-другому комплектовать состав и больше времени уделять молодёжи.

«У каждой команды претерпит изменения стратегия: кто правильно распределит силы, тот сделает качественный скачок и выйдет на новый уровень», — добавил он.

Напомним, что 21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что шведский защитник подмосковного клуба Филип Дагерстол планирует воспользоваться правилом ФИФА и приостановить контракт.

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