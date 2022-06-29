Терюшков: Дагерстол воспользуется правилами ФИФА и приостановит контракт с «Химками»
- РИА Новости
«Дагерстол воспользуется правилами ФИФА, которые были установлены. Они на связь не выходят, возвращаться не хотят. Смысла держать его на контракте нет», — цитирует Терюшкова ТАСС.
Напомним, что 21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.
Ранее Терюшков сообщил, что клубу поступали предложения о переименовании от беттинговой компании.