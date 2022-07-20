Газизов: «Уфа» подаст заявку на получение денег от продажи Зинченко в «Арсенал»

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб из столицы Башкирии может получить определённую сумму за трансфер Александра Зинченко из «Манчестер Сити» в «Арсенал».
Газизов: «Уфа» подаст заявку на получение денег от продажи Зинченко в «Арсенал»
  • РИА Новости

«Есть правила ФИФА, тут мы ничего не выдумываем. Если мы подадим заявку, нам будут обязаны выплатить определённую сумму», — цитирует Газизова «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что «Уфа» в ближайшее время обязательно подаст заявку на компенсацию.

Газизов накануне дал понять, что солидарные выплаты «Уфе» по правилам Международной федерации футбола (ФИФА) могут составить около €300 тыс.

Зинченко в 2016 году перешёл из «Уфы» в МС за €2 млн. 25-летний украинский полузащитник продолжит карьеру в лондонском «Арсенале». Сумма трансфера составит около €30 млн.

Ранее министр спорта Башкортостана заявил, что риска исчезновения «Уфы» нет.

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