Сутормин объяснил ничейный результат в матче «Зенит» — «Химки»
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«Крылья Советов» — хороший соперник, в первом матче они победили. У нас состояние тоже хорошее, готовимся к матчу и намерены реабилитироваться за прошлый матч. В прошлом матче «Химки» нас убаюкали, после чего мы получили щелчок по носу», — приводит слова Сутормина официальный Telegram-канал «Зенита».
Он также заявил, что в команде нет проблем с бразильцами. По его словам, главное, чтобы легионеры были хорошими футболистами и приносили пользу команде.
Встреча прошла в Москве на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:1.
На 17-й минуте Вендел вывел «Зенит» вперёд. На 85-й Резиуан Мирзов сравнял счёт.
22 июля «Зенит» встретится с «Крыльями Советов». Начало — в 20:00 мск.
Ранее главный тренер «Химок» Сергей Юран подвёл итоги матча с «Зенитом».