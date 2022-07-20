Сутормин объяснил ничейный результат в матче «Зенит» — «Химки»

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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» (1:1).
Сутормин объяснил ничейный результат в матче «Зенит» — «Химки»
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«Крылья Советов» — хороший соперник, в первом матче они победили. У нас состояние тоже хорошее, готовимся к матчу и намерены реабилитироваться за прошлый матч. В прошлом матче «Химки» нас убаюкали, после чего мы получили щелчок по носу», — приводит слова Сутормина официальный Telegram-канал «Зенита».

Он также заявил, что в команде нет проблем с бразильцами. По его словам, главное, чтобы легионеры были хорошими футболистами и приносили пользу команде.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:1.

На 17-й минуте Вендел вывел «Зенит» вперёд. На 85-й Резиуан Мирзов сравнял счёт.

22 июля «Зенит» встретится с «Крыльями Советов». Начало — в 20:00 мск.

Ранее главный тренер «Химок» Сергей Юран подвёл итоги матча с «Зенитом».

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