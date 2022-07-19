Шипачёв рассказал о переходе в «АК Барс»

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Нападающий «АК Барса» Вадим Шипачёв рассказал о переходе в казанский клуб из «Динамо».

«Было неприятно, когда пошли слухи об обмене. Я подписал трёхлетний контракт, и в первый же год начинают отправлять в другую команду. После трёх лет в «Динамо» подписали ещё одно соглашение на такой же срок. И началось», — приводит слова Шипачёва «Матч ТВ».

Он также рассказал, что по окончании сезона все вопросы по поводу него были уже решены клубами. По словам Шипачёва, ему оставалось только внести нюансы, но никто из тренерского штаба «Динамо» с ним не разговаривал.

Вадим Шипачёв и защитник Вячеслав Войнов перешли в «АК Барс» за символическую сумму — 1 тыс. рублей.

Шипачёв в последние три сезона становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В минувшей регулярке он набрал 67 очков (24 гола + 43 результативные передачи) в 48 матчах. В плей-офф на его счету десять очков (3 + 7) в 11 встречах.

Ранее генеральный менеджер хоккейного клуба «Динамо» Алексей Сопин рассказал, почему клуб решил обменять Шипачёва и Войнова, которые перешли в «Ак Барс», за символическую компенсацию 1 тыс. рублей.

 

 

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