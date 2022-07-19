Сёмин назвал Вендела лучшим игроком РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин прокомментировал новость о возможном продлении контракта «Зенита» с Венделом.

«Поздравляю «Зенит», если они действительно сохранили Вендела. Молодцы. Вендел — это топ-звезда нашей лиги, лучший игрок РПЛ на данный момент, ярчайший футболист», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Вендел в 35 матчах во всех турнирах забил четыре мяча и сделал пять результативных передач за сине-бело-голубых. Контракт 24-летнего футболиста с «Зенитом» действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в €19 млн.

Ранее сообщалось, что Вендел подпишет долгосрочный контракт с «Зенитом».