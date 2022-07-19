Уль выиграл 16-й этап «Тур де Франс», Власов финишировал шестым

Канадец Юго Уль из команды Israel — Premier Tech одержал победу на 16-м этапе престижной шоссейной велогонки «Тур де Франс».

Уль преодолел дистанцию 178,5 км за 4 часа 23 минуты 47 секунд.

Второе место занял француз Валентен Мадуа из Groupama — FDJ (отставание — 1 минута 10 секунд), третье — канадец Майкл Вудс из Israel — Premier Tech (+1,10).

Капитан команды Bora-Hansgrohe россиянин Александр Власов финишировал шестым (+1,40).

Датчанин Йонас Вингегор из Jumbo-Visma лидирует в общем зачёте. На втором месте расположился словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates (+2,22), на третьем — британец Герайнт Томас из Ineos Grenadiers (+2,43).

Ранее сообщалось, что десятый этап «Тур де Франс» был прерван из-за экоактивистов с дымовыми шашками.