Уль выиграл 16-й этап «Тур де Франс», Власов финишировал шестым
- AFP
Уль преодолел дистанцию 178,5 км за 4 часа 23 минуты 47 секунд.
Второе место занял француз Валентен Мадуа из Groupama — FDJ (отставание — 1 минута 10 секунд), третье — канадец Майкл Вудс из Israel — Premier Tech (+1,10).
Капитан команды Bora-Hansgrohe россиянин Александр Власов финишировал шестым (+1,40).
Датчанин Йонас Вингегор из Jumbo-Visma лидирует в общем зачёте. На втором месте расположился словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates (+2,22), на третьем — британец Герайнт Томас из Ineos Grenadiers (+2,43).
Ранее сообщалось, что десятый этап «Тур де Франс» был прерван из-за экоактивистов с дымовыми шашками.