Кобелев назвал причину большого количества голов с дальней дистанции в РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев сообщил причину большого количества голов с дальней дистанции в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Разумеется, при насыщенной линии защиты соперника дальние удары — один из вариантов забить. В последние годы мы наблюдаем, как команды стали действовать в обороне более слаженно. Футболисты концентрируются в собственной штрафной. Потому и приходится бить с дальней дистанции. Но так было всегда, и ничего нового тут нет. Получается, коллективы садятся низко к своим воротам, а в качестве обратной стороны медали получают проблемы с подбором в опорной зоне. О данном компоненте тоже ни в коем случае нельзя забывать», — заявил Кобелев RT.

Ранее Кобелев высказал мнение о забитых мячах из-за пределов штрафной в первом туре РПЛ.