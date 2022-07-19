Колыванов: чем больше будут забивать в РПЛ, тем выше окажется посещаемость

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов считает, что чем больше будут забивать в Российской премьер-лиге (РПЛ), тем выше окажется посещаемость.

«Тут можно сказать только одно: молодцы, что начали забивать с дальней дистанции. В этом направлении идёт прогресс каждый год. В РПЛ появляется всё больше футболистов, способных поразить чужие ворота из-за пределов штрафной. Это только радует. Болельщикам не может не нравиться, когда люди решаются на такие выстрелы и огорчают соперников. Чем больше будут забивать, тем выше окажется посещаемость. Без голов ни один матч не смотрится, пусть даже одна из сторон контролирует мяч 70% времени. Футбол — это в первую очередь голы», — рассказал Колыванов RT.

Ранее Колыванов объяснил, почему в России стали больше забивать с дальней дистанции.