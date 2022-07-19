Колыванов объяснил, почему в России стали больше забивать с дальней дистанции

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов рассказал, почему в Российской премьер-лиге (РПЛ) стали забивать с дальней дистанции.

«Многие отечественные команды в последнее время делают ставку на схему с тремя центральными защитниками. Поэтому не так-то просто довести мяч до штрафной. Очень редко стали забивать и после фланговых передач, поскольку все зоны насыщенны. Повышенная плотность вынуждает игроков придумывать нестандартные ходы. Будем надеяться, игроки теперь будут ещё чаще бить издали», — заявил Колыванов в интервью RT.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о забитых мячах из-за пределов штрафной в первом туре РПЛ.