У форварда дортмундской «Боруссии» Аллера диагностирована опухоль

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Врачи обнаружили опухоль у ивуарийского футболиста дортмундской «Боруссии» Себастьяна Аллера.
У форварда дортмундской «Боруссии» Аллера диагностирована опухоль
  • Gettyimages.ru

Аллер пожаловался на плохое самочувствие после тренировки команды, которая прошла 18 июля на сборе в Швейцарии. В ходе углублённого медицинского обследования у футболиста была обнаружена опухоль яичка, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что форвард покинул расположение клуба и вернулся в Дортмунд для прохождения обследования в специализированном медицинском центре.

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Аллера 6 июля. Соглашение с нападающим подписано до 2026 года.

В сезоне-2021/22 футболист выступал за «Аякс», он провёл 42 матча во всех турнирах, забил 34 мяча и отдал девять результативных передач.

Ранее «Монако» объявил о переходе нападающего мёнхенгладбахской «Боруссии» Эмболо.

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