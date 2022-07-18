«Барыс» заключил пробный контракт с защитником Сергиенко

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Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» подписал просмотровый контракт с защитником Юрием Сергиенко.
«Барыс» заключил пробный контракт с защитником Сергиенко
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

Соглашение рассчитано до 31 августа 2022 года, сообщает официальный сайт команды.

Сергиенко провёл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 273 матча, в которых заработал 54 (15 + 39) очка.

За свою карьеру защитник играл в ЦСКА, «Торпедо», «Спартаке», «Салавате Юлаеве», «Тракторе» и «Амуре».

Минувший сезон хоккеист провёл в воронежском «Буране», где набрал 12 очков в 24 матчах.

Ранее сообщалось, что «Витязь» расторг контракт с канадским нападающим Даниэлем Одеттом по инициативе игрока.

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