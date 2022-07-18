В Минспорте планируют провести первый сезон единой Премьер-лиги в 2023 году

Заместитель министра спорта Одес Байсултанов рассказал, в какие сроки может пройти первый сезон единой Премьер-лиги с участием футбольных клубов из Крыма и дружественных республик.

«Помимо премьер-лиги лучших футбольных команд, будут привлечены ещё два старших возраста в академиях футбола, чтобы эти дети, которые в будущем потенциально идут в премьер-лигу, тоже имели возможность соревноваться. Премьер-лига — это основное направление. Проведение чемпионата запланировано на март — ноябрь 2023 года. Эти же сроки актуальны и для юношей. Но перед соревнованиями обязательно пройдут сборы. В состав участников турнира войдут Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсон, Запорожье, Абхазия, Южная Осетия, Крым и команды вузов Российской Федерации», — заявил Байсултанов RT.

Ранее Байсултанов рассказал, что на совещании в ДНР было предложено создать единую Премьер-лигу, где смогут принимать участие все дружественные республики.