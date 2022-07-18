Погибший биатлонист Малиновский будет похоронен в селе Мильково Камчатского края 20 июля

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Пятикратный чемпион мира по биатлону среди юниоров Игорь Малиновский будет похоронен 20 июля в селе Мильково Камчатского края.
Погибший биатлонист Малиновский будет похоронен в селе Мильково Камчатского края 20 июля
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на тренера биатлониста.

Напомним, что 16 июля вертолёт под управлением биатлониста, вылетевший из долины Узон, не вышел на связь. 17 июля транспортное средство было обнаружено камчатскими спасателями сгоревшим. В МЧС подтвердили, что никто из пассажиров не выжил.

25-летний Малиновский был квалифицированным пилотом и успешно прошёл обучение в Омском лётно-техническом колледже. Отец Игоря — пилот вертолёта.

Ранее президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин высказался о гибели Малиновского.

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