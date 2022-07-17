Глава IBU выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Малиновского
- РИА Новости
«IBU и вся биатлонная семья скорбит о потере Игоря Малиновского, пятикратного чемпиона мира среди юниоров и участника Кубка мира. Его всегда будут помнить как великого биатлониста, выражаем соболезнования его семье», — цитирует Далина ТАСС.
Напомним, что 16 июля вертолёт под управлением Малиновского, вылетевший из долины Узон, не вышел на связь. 17 июля транспортное средство было обнаружено камчатскими спасателями сгоревшим. В МЧС подтвердили, что никто из пассажиров не выжил.
25-летний биатлонист был квалифицированным пилотом и успешно прошёл обучение в Омском лётно-техническом колледже. Отец Игоря — пилот вертолёта.
Ранее бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал гибель Малиновского.