Глава IBU выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Малиновского

Короткая ссылка
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин высказался о гибели многократного чемпиона мира среди юниоров Игоря Малиновского.
Глава IBU выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Малиновского
  • РИА Новости

«IBU и вся биатлонная семья скорбит о потере Игоря Малиновского, пятикратного чемпиона мира среди юниоров и участника Кубка мира. Его всегда будут помнить как великого биатлониста, выражаем соболезнования его семье», — цитирует Далина ТАСС.

Напомним, что 16 июля вертолёт под управлением Малиновского, вылетевший из долины Узон, не вышел на связь. 17 июля транспортное средство было обнаружено камчатскими спасателями сгоревшим. В МЧС подтвердили, что никто из пассажиров не выжил.

25-летний биатлонист был квалифицированным пилотом и успешно прошёл обучение в Омском лётно-техническом колледже. Отец Игоря — пилот вертолёта.

Ранее бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал гибель Малиновского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить