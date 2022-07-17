Карпин посчитал детским садом пропущенный гол «Ростова» в матче с «Динамо»

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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал ничью в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (1:1).

«Помешала сегодня игра в обороне. Гол, который мы пропустили, — детский сад. Идеал игры зависит от уровня сопротивления. Задач бороться за чемпионства у нас нет. Нужно избежать вылета и стыков», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 1:1. В составе бело-голубых мяч забил Вячеслав Грулёв (на 16-й минуте). В ростовском клубе отличился Николай Комличенко (на 68-й минуте).

В сезоне-2021/22 «Ростов» занял девятое место в таблице чемпионата России (38 очков).

Ранее вратарь Егор Бабурин продлил контракт с «Ростовом» на сезон и перешёл в «Торпедо» на правах аренды.

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