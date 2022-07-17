Точилин: отсутствие Родриго сказалось на игре в обороне в матче с «Торпедо»

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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин считает, что у его подопечных не было чёткого взаимопонимания в обороне из-за отсутствия Родриго в матче первого тура чемпионата России по футболу с московским «Торпедо».
Точилин: отсутствие Родриго сказалось на игре в обороне в матче с «Торпедо»
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«Родриго — это качественный футболист, он был фундаментом обороны «Сочи». В защитной линии пока нет чёткого взаимопонимания, поэтому возникают какие-то неприятные моменты у наших ворот. Нам нужно перестраиваться», — цитирует Точилина «Матч ТВ».

26-летний бразильский футболист летом перешёл в «Зенит».

«Сочи» переиграли «Торпедо» со счётом 3:1 на «Арене Химки». Мячи забили Ибрагим Цаллагов (на 35-й минуте), Владислав Сарвели (на 37-й минуте) и Георгий Мелкадзе (на 94-й минуте). Автогол на свой счёт записал Ванья Дркушич (на 51-й минуте).

Ранее Бородюк заявил, что футболистам «Торпедо» не хватало последнего паса в матче с «Сочи».

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