Точилин: отсутствие Родриго сказалось на игре в обороне в матче с «Торпедо»
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«Родриго — это качественный футболист, он был фундаментом обороны «Сочи». В защитной линии пока нет чёткого взаимопонимания, поэтому возникают какие-то неприятные моменты у наших ворот. Нам нужно перестраиваться», — цитирует Точилина «Матч ТВ».
26-летний бразильский футболист летом перешёл в «Зенит».
«Сочи» переиграли «Торпедо» со счётом 3:1 на «Арене Химки». Мячи забили Ибрагим Цаллагов (на 35-й минуте), Владислав Сарвели (на 37-й минуте) и Георгий Мелкадзе (на 94-й минуте). Автогол на свой счёт записал Ванья Дркушич (на 51-й минуте).
Ранее Бородюк заявил, что футболистам «Торпедо» не хватало последнего паса в матче с «Сочи».