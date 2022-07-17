Николаев считает справедливым удаление Рыбуса в матче «Спартак» — «Ахмат»

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) оценил действия судьи Владислава Безбородова в эпизоде с удалением защитника «Спартака» Мацея Рыбуса в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и «Ахматом» (1:1).

«Что касается удаления Рыбуса, который в одном игровом эпизоде умудрился заработать сразу две жёлтые карточки, каждое его нарушение в одном эпизоде заслуживало этих предупреждений, арбитр абсолютно справедливо удалил игрока в этой ситуации, хотя, я думаю, кто-то мог и одной жёлтой карточкой обойтись, но это было бы неправильное решение», — приводит слова Николаева ТАСС.

Он также заявил, что игра в целом получилась непростой даже для такого опытного арбитра, как Безбородов, однако тот справился и отработал квалифицированно. По словам Николаева, в любой игре бывают вопросы по судейству.

На 41-й минуте защитник «Спартака» Мацей Рыбус был удалён с поля. Он получил две жёлтые карточки за минуту. Также вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия ударил по ноге нападающего красно-белых Александра Соболева шипами бутс, после чего арбитр не удалил голкипера с поля.

16 июля стало известно, что «Спартак» обратится в экспертно-судейский комитет Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу судейства Безбородова в матче с «Ахматом».

Ранее Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала работу Безбородова в матче первого тура РПЛ.